Побутові незручності в «дешевому готелі» – Саркозі написав про досвід тюремного ув’язнення

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі після 20 днів у в’язниці написав книгу «Щоденник в’язня», мемуари надійдуть у продаж 10 грудня. У книзі 216 сторінок, в середньому по 11 сторінок на кожен день ув’язнення. З рукописом ознайомилося видання Politico.

Саркозі описує свою камеру як «дешевий готель» і докладно розповідає про побутові незручності. Він скаржиться на жорсткий матрац, дивні подушки, ранній обід об 11:30 та несмачну їжу.

Колишнього президента також здивував душ, де «тонкий струмок води дуже швидко припинявся, як за таймером», і доводилося постійно натискати кнопку.

Окреме місце в книзі відведене сусідові по камері, який співав Circle of Life з мультфільму «Король Лев», а решту часу, за словами Саркозі, стукав по залізних прутах камери.

Саркозі пише і про події до ув’язнення, зокрема, про зустріч із президентом Емманюелем Макроном. Саркозі зазначив, що Макрон пропонував перевести його в безпечнішу в’язницю, але він відмовився від привілейованого ставлення.

У вересні 2025 року суд у Франції засудив Ніколя Саркозі до п’яти років ув’язнення у справі про незаконне фінансування своєї виборчої кампанії лівійським режимом. Саркозі розпочав відбувати термін 21 жовтня 2025 року у в'язниці Ла-Санте у Парижі, де провів 21 день.

10 листопада 2025 року апеляційний суд Парижа скасував його ув’язнення, і відставного політика звільнили під судовий нагляд до розгляду апеляції, яка призначена на березень–червень 2026 року.