Експрезидент Франції Саркозі 21 жовтня почне відбувати покарання у в’язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня буде ув’язнений на п’ятирічний термін. 70-річний експрезидент, який стане першим французьким післявоєнним лідером, що потрапить до в’язниці, відбуватиме покарання у в’язниці Ла-Санте в Парижі.

«Я не боюся в’язниці. Я буду тримати голову високо», – сказав Саркозі газеті La Tribune Dimanche перед своїм ув’язненням.

Повідомляється, що експрезидента утримуватимуть в одиночній камері.

Саркозі також розповів Le Figaro, що візьме три книжки на перший тиждень за ґратами, зокрема «Граф Монте-Крісто» Александра Дюма – історію про несправедливо ув’язненого чоловіка, який планує помсту тим, хто його зрадив.

У вересні суд визнав Саркозі – лідера Франції з 2007 по 2012 рік – винним у злочинній змові у рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, включаючи один рік умовно.



За іншими пунктами звинувачення в рамках тієї справи – розкрадання державних коштів, пасивної корупції й порушення фінансування виборчої кампанії – Саркозі визнали невинним.



70-річний Саркозі протягом усього процесу заперечував звинувачення. Він оскаржив це рішення суду. За даними французьких медіа, новий судовий розгляд очікується в найближчі місяці.

При цьому винесений йому вирок передбачає ув’язнення Саркозі, навіть у разі поданої апеляції.

Апеляційний суд у Парижі має до 18 місяців, щоб організувати розгляд скарги. Після ув’язнення його адвокати можуть подати клопотання до апеляційного суду про його звільнення, але він залишатиметься під вартою, якщо суд не вирішить інакше.