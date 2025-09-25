Експрезидента Франції Саркозі визнали винним у справі про незаконне отримання грошей від Каддафі

Суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках.



За іншими пунктами звинувачення в рамках тієї самої справи — розкрадання державних коштів, пасивної корупції та порушення фінансування виборчої кампанії, Саркозі визнали невинним.



Вирок колишньому президенту ухвалять пізніше. Спочатку прокуратура вимагала за сукупністю звинувачень сім років позбавлення волі.



70-річний Саркозі протягом усього процесу заперечував звинувачення.



Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. У 2011 році він був одним із найактивніших прихильників військової інтервенції в Лівії, де розпочалося повстання проти Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повсталим покращити позиції, режим Каддафі було повалено, а його самого вбили.



Саркозі в березні 2021 року був визнаний винним у торгівлі впливом та корупцією. Вирок включав рік позбавлення волі і два роки умовно, реальний термін замінили на носіння електронного браслета і частковий домашній арешт.



Восени 2021 року Саркозі визнали винним у ще одній кримінальній справі — про незаконне фінансування кампанії 2012 року. Спочатку він отримав рік в'язниці, пізніше вирок був пом'якшений до півроку, а також з можливістю замінити висновок на носіння електронного браслета.