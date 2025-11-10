Франція: суд звільнив Саркозі з в’язниці до розгляду апеляції

Паризький суд у понеділок дозволив колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі достроково звільнитися з в’язниці в очікуванні апеляції.

Саркозі залишать під судовим контролем із забороною контактувати з іншими обвинуваченими та свідками у «лівійській справі».

Експрезидент пробув під вартою 20 днів – з 21 жовтня.



Очікується, що Саркозі буде звільнений з в’язниці Ла-Санте в Парижі пізніше в понеділок.

Апеляційне слухання має відбутися в березні.

Під час судового засідання в понеділок колишній лідер Франції з’явився через відеодзвінок з в’язниці, одягнений у темно-синю куртку в оточенні адвокатів, заявивши, що ув'язнення було «виснажливим».

«Це важко, дуже важко, безумовно, для будь-якого в’язня. Я б навіть сказав, що це виснажливо», – сказав Саркозі, якого цитує AFP.

Він подякував персоналу в’язниці, який, за його словами, «проявив виняткову людяність і зробив цей кошмар – стерпним».

Прокурор Дам’єн Брюне попросив задовольнити прохання Саркозі про звільнення.

У вересні суд визнав Саркозі – лідера Франції з 2007 по 2012 рік – винним у злочинній змові у рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, включаючи один рік умовно.



За іншими пунктами звинувачення в рамках тієї справи – розкрадання державних коштів, пасивної корупції й порушення фінансування виборчої кампанії – Саркозі визнали невинним.



70-річний Саркозі протягом усього процесу заперечував звинувачення. Він оскаржив це рішення суду.

Апеляційний суд у Парижі має до 18 місяців, щоб організувати розгляд скарги.



