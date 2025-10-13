ЗМІ: експрезидент Франції Саркозі почне відбувати покарання у в’язниці 21 жовтня

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі відбуватиме покарання у паризькій в’язниці з 21 жовтня, повідомляють французькі медіа з посиланням на свої джерела.

70-річний експрезидент, який стане першим французьким післявоєнним лідером і першим колишнім главою країни Європейського Союзу, який потрапить до в’язниці, відбуватиме покарання у в’язниці Ла-Сант у Парижі.

Очікується, що для забезпечення його безпеки у в’язниці будуть вжиті додаткові заходи безпеки, а Саркозі, можливо, буде поміщений у відділення для вразливих ув’язнених або утримуватиметься в одиночній камері.

Раніше в понеділок він прибув до офісу фінансової прокуратури в Парижі, щоб дізнатися подробиці свого майбутнього ув’язнення. Він прибув на машині з тонованими вікнами, а потім знову виїхав через три чверті години, не даючи жодних коментарів, як побачили журналісти AFP.

У вересні суд визнав Саркозі – лідера Франції з 2007 по 2012 рік – винним у злочинній змові у рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, включаючи один рік умовно.



За іншими пунктами звинувачення в рамках тієї справи – розкрадання державних коштів, пасивної корупції та порушення фінансування виборчої кампанії – Саркозі визнали невинним.



70-річний Саркозі протягом усього процесу заперечував звинувачення. Він оскаржив це рішення суду. За даними французьких медіа, новий судовий розгляд очікується в найближчі місяці.

Апеляційний суд у Парижі має до 18 місяців, щоб організувати його.

Після ув’язнення його адвокати можуть подати клопотання до апеляційного суду про його звільнення, але він залишатиметься під вартою, якщо суд не вирішить інакше.



