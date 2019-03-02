У Саудівській Аравії після майже року за ґратами перед судом постануть жінки-правозахисниці

У Саудівській Аравії невизначена кількість затриманих жінок-правозахисниць постане перед судом після майже року утримання за ґратами без висунення звинувачень і, як повідомлялося, з підозрою на застосування до них тортур.

У заяві прокуроратури від 1 березня йдеться, що справу передали до суду через заверешння розслідування. За якими статтями жінок звинувачують і саму дату судового розгляду прокуратура не вказала.

За даними правозахисників, деякі із затриманих жінок зазнавали тортур і сексуальних домагань під час допитів. У правозахисних організаціях Human Rights Watch та Amnesty International засудили масшатбні репресії проти активістів.

У своїй заяві Amnesty International назвала це «шокуючою ознакою зростання переслідувань активістів» і зажадала негайного звільнення в’язнів. А у HRW владу Саудівської Аравії звинуватили в тому, що серйозні заяви про катування не розслідуються.

Масштабні репресії проти активістів у Саудівській Аравії почалися у травні минулого року. Більш ніж десяток активістів були заарештовані всього лиш за місяць до історичного зняття багаторічної заборони на кермування автомобілем для жінок у Саудівській Аравії. Більшість із них були звинувачені в підриві безпеки і «підозрілих контактах із іноземними сторонами». Частину пізніше звільнили.