СБУ: від початку року ухвалено 132 вироки за посягання на територіальну цілісність України

Українські суди від початку 2020 року ухвалили 132 вироки стосовно зловмисників, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомляє пресслужба СБУ.

29 із цих осіб засуджено за терористичну діяльність, додали у відомстві.

«Загалом за цей період спецслужба запобігла трьом терактам і затримала 10 фігурантів, причетних до їх підготовки», – йдеться в повідомленні. У СБУ уточнили, що серед затриманих був бойовик міжнародної екстремістської організації «Ісламська держава», який перебував у міжнародному розшуку.

«У квітні контррозвідка СБУ провела спецоперацію з викриття протиправної діяльності генерал-майора Валерія Шайтанова, який підозрюється у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у СБУ повідомили, що від початку року екстрадували до країн походження п’ятьох іноземців, причетних до терористичної діяльності. Серед них – громадянин однієї з країн Центральної Азії, який планував організувати в Україні транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «Ісламської держави».

Ще 405 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності міжнародних релігійно-екстремістських груп, заборонено в’їзд до України, а контррозвідка достроково припинила повноваження п’яти іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські відносини, додали в СБУ.

«Набули чинності 74 вироки суду стосовно зловмисників, яких контррозвідка СБУ викрила на державній зраді, шпигунстві, створенні терористичної групи чи організації або участі в них. Зокрема, до 10 років ув’язнення засуджено диверсанта, який намагався підірвати ємності з аміаком на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот». Окрім того, спецслужба блокувала 8 транзитних каналів прихованого переправлення іноземців-нелегалів до європейських країн», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що завдяки роботі контррозвідки вдалося запобігти незаконному експорту товарів подвійного та військового призначення на майже півтора мільярди гривень і не допустили постачання неякісних матеріалів для ремонту техніки на Харківському бронетанковому заводі.

У червні у відповіді на запит Радіо Свобода Служба безпеки України повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

У відомстві додали, що рішення СБУ ухвалювали в інтересах національної безпеки.