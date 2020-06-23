СБУ прокоментувала заяву Ар’єва про незаконний контроль над авіаперевезеннями під час карантину

Служба безпеки України заявляє, що, відповідно до закону «Про державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», в межах визначеної законодавством компетенції здійснює заходи для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. Так у СБУ на запит Радіо Свобода прокоментували слова народного депутата з «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, який звинуватив Службу безпеки у незаконному контролі над авіаперевезеннями протягом карантину.

«При цьому статтею 8 закону України «Про Службу безпеки України» передбачено, що СБУ взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань. Наголошуємо, що Служба безпеки діє відповідно до визначених законодавством завдань і повноважень», – йдеться в повідомленні.

У СБУ також заявили, що «інформація щодо ймовірних порушень під час погодження Державної авіаційною службою України виконання міжнародних авіарейсів відсутня».

Володимир Ар’єв 14 червня заявив, що кожен рейс із моменту припинення регулярного авіасполучення мав отримати погодження від Служби безпеки.

«Це є протизаконним і є не просто перевищенням службових повноважень, за що є стаття в кримінальному кодексі. Це набагато гірше. Можна говорити про спробу встановити контроль над цілою сферою в стилі КГБ. Бо саме КГБ одноосібно вирішувало кого випускати за кордон, кого впускати, а кого ні. Я отримав документ, який підтверджує – державна авіаслужба надсилала рейси на погодження. Не інформувала, а саме погоджувала! Тобто чекала дозволу! Незаконного дозволу. А ось дозволи з СБУ спукались не просто так», – написав Ар’єв у фейсбуці.

За його словами, за однією зі схем у пасажирів чартерів вимагали хабарів. У СБУ це питання не коментували.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.