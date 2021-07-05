СБУ повідомляє про блокування активів 174 компаній, які РНБО внесла до списку контрабандистів

Служба безпеки України 5 липня повідомляє про накладення арешту на активи 174 компаній, на які Рада національної безпеки і оборони наклала санкції за звинуваченнями в контрабанді.

«За ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам-фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи. 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’яти – зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки», – йдеться в заяві відомства.

У Службі безпеки вказали на те, що саме цей орган запропонував РНБО застосувати персональні санкції у межах боротьби з контрабандою.

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За даними СБУ, у першому півріччі 2021 року співробітники служби вилучили предметів контрабанди і виявили порушень митних правил на 207,6 мільйона гривень. Серед предметів контрабанди називають зброю, заборонені речовини, деревину, культурні цінності.

Також у першій половині 2021 року за матеріалами СБУ наклали 18,7 мільйона гривень штрафів за контрабанду, а суму додаткового мита, яке виявлені порушники повинні сплатити до державного бюджету, оцінюють у 1,08 мільярда гривень.

Президент Володимир Зеленський, оголошуючи 2 квітня рішення РНБО про санкції, назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України». За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет, із них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці, сказав він.

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