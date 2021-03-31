СБУ заявила про ліквідацію ботоферм, що дискредитували вакцинацію і фінансувалися з Росії

Служба безпеки України повідомляє, що її кіберфахівці заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про Україну.

«Зловмисники забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем», – заявили в СБУ.

Як йдеться в повідомленні, у протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку.

За даними СБУ, незаконну схему організували четверо жителів Хмельницького. «Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру і за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за статтею «несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку)», триває досудове слідство.