СБУ заявляє, що викрила колишню військову, завербовану бойовиками «ДНР»

Служба безпеки України повідомляє, що викрила у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності підтримуваного Росією угруповання «ДНР».

«Оперативники спецслужби встановили, що у поле зору так званої спецслужби «ДНР» жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Представники «МДБ ДНР» здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання і передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, військова збирала і передавала необхідні бойовикам відомості, використовуючи спеціально створені акаунти у «забороненій російській соцмережі».

У ході слідчих дій колишня військова, імені якої в СБУ не наводять, надала «викривальні свідчення» щодо обставин свого вербування і співпраці з так званим «МДБ ДНР».

Їй оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про «створення терористичної групи чи терористичної організації». Слідчі дії тривають, колишній військовій загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі.

9 січня Служба безпеки України заявила, що її контррозвідники в Харкові запобігли вбивству одного з колишніх бойових командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ.

За версією СБУ, вбивство планував неназваний мешканець Харкова, який раніше був звільнений з Національної гвардії України «через компрометуючі обставини». Він робив це нібито на виконання завдання від представників Росії, які обіцяли заплатити за вбивство військового.