CБУ проводить слідчі дії з чоловіком, якого затримали після захоплення заручників у Луцьку

Служба безпеки України проводить слідчі дії з Максимом Кривошем, якого затримали після захоплення заручників в автобусі «Краснилівка – Берестечко» в Луцьку.

За даними СБУ, наразі йому готують повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 1 статті 258 (терористичний акт), статті 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), статті 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу) та статті 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Після повідомлення про підозру правоохоронці подадуть клопотання до суду про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Дату і час судового засідання визначатиме суддя.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.