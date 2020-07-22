Поліція заперечує інформацію про захоплення заручників у Харкові.

«Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який перебуває за адресою, вказаною у повідомленні, інформація не відповідає дійсності. Звертаємося до усіх громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюєте», – повідомила поліція Харківщини.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.