У МВС відкидають звинувачення СБУ про зрив операції відносно особи, що підозрюється в держзраді

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що не знали про проведення Службою безпеки України операції поблизу офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

«Для нас велика несподіванка дізнатися із офіційної заяви СБУ про те, що спецслужба буцімто заздалегідь повідомляла МВС про здійснення таємних оперативних заходів. Адже, відповідно до законодавства, про це мають право знати лише дотичні особи зі спеціальним допуском. У зв’язку із цим повідомляємо, що Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України жодним чином не втручаються в роботу дружнього правоохоронного органу спеціального призначення», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в МВС, Нацполіція виконує свої обов’язки в рамках чинного законодавства, «реагуючи на заяви громадян про можливу небезпеку поруч з їхнім житлом чи офісом».

«МВС, своєю чергою, рекомендує колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань із розміщення спеціальної апаратури аудіо-візуального контролю, аби у майбутньому не допустити виявлення та фіксації таких робіт звичайними охоронцями чи іншими уважними спостерігачами просто з вікон сусідньої будівлі. Адже це може бути прямою загрозою національній безпеці держави, захист якої, відповідно до закону, забезпечує Служба безпеки України», – зазначили у міністерстві.

4 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

7 березня Зеленський заявив про прослуховування свого офісу як про доведений факт. Відео такого змісту він оприлюднив у Facebook. Політик також розповів заступнику державного секретаря США з політичних питань Девіду Гейлу про порушення в передвиборчої кампанії. «Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском — біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ», – ідеться в повідомленні «Команди Зеленського» за результатами зустрічі з американським дипломатом.

У свою чергу Служба безпеки України заявила, що повідомлення з боку керівництва МВС України щодо причетності СБУ до прослуховування кандидата у президенти України Володимира Зеленського є «поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби».