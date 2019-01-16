«Фейки не коментуємо» – СБУ про заяву ФСБ щодо депортації «українського агента»

У Службі безпеки України не підтвердили інформацію Федеральної служби безпеки Росії про депортацію «агента СБУ».

«Фейки російських спецслужб не коментуємо», – сказала в коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

16 січня ФСБ Росії повідомила, що депортувала громадянина України на ім’я Леонід Каплун, який нібито працював на СБУ та планував збирати інформацію про збройні сили Росії, розміщені в анексованому Криму.

«Українець займався пасажирськими перевезеннями за маршрутом Київ – Сімферополь – Севастополь. При проходженні прикордонного контролю у пункті пропуску «Каланчак» (адміністративний кордон між Херсонською областю та анексованим Кримом – ред.) його завербував співробітник СБУ. Каплуну було доручено зібрати і передати українській спецслужбі інформацію про дислокації російських військових частин, переміщення військової техніки територією Криму, а також кількісний склад співобітників прикордонних органів, які проходять службу на пункті пропуску «Армянськ» (Росія)», – йдеться в заяві ФСБ.

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За даними російської спецслужби, Каплуна видворили з Росії і заборонили в’їзд на 20 років. Кримінальну справу проти нього порушувати не стали, тому що, як пояснюють у ФСБ, він не встиг вчинити правопорушення.

Раніше 16 січня стало відомо про депортацію з Росії української журналістки, яка виступала на російському телебаченні з критикою української влади і на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР».

12 січня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова називала цифру 80 українців, ув’язнених в Росії за політичні погляди.

За даними МЗС, станом на червень 2018 року, щонайменше двадцять четверо громадян України перебувають за гратами в Росії з політичних мотивів, ще 40 політв’язнів – у Криму, який Росія окупувала і анексувала у 2014 році.

За вересневими даними правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, у російських в’язницях із політичних мотивів перебувають 70 українців.