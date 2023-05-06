Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

СБУ заочно звинуватила членів російської Ради федерації у пособництві агресивної війни

Рада федерації Росії, верхня палата російського парламенту

Служба безпеки України повідомила про підозру всім членам Ради федерації Росії, яка підтримала російську спробу анексії тимчасово окупованих регіонів України, повідомила 6 травня пресслужба відомства.

СБУ підозрює сенаторів за статтями про посягання на територіальну цілісність України та пособництво у веденні агресивної війни. Пресслужба також уточнює, що СБУ та Офіс генерального прокурора зібрали «масштабну доказову базу» на 170 сенаторів, які сприяли окупації регіонів України.

Зокрема, сенаторів звинувачують у тому, що в лютому 2022 року вони підтримали ратифікацію так званого «договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між Росією та угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», які фактично контролюють частини Луганської та Донецької областей.

Крім того, у жовтні 2022 року сенатори одноголосно підтримали спробу анексії окупованих Росією районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Голова комітету російської Ради федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас вважає, що висунуті СБУ звинувачення не створюють жодних правових наслідків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG