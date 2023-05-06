СБУ заочно звинуватила членів російської Ради федерації у пособництві агресивної війни

Служба безпеки України повідомила про підозру всім членам Ради федерації Росії, яка підтримала російську спробу анексії тимчасово окупованих регіонів України, повідомила 6 травня пресслужба відомства.

СБУ підозрює сенаторів за статтями про посягання на територіальну цілісність України та пособництво у веденні агресивної війни. Пресслужба також уточнює, що СБУ та Офіс генерального прокурора зібрали «масштабну доказову базу» на 170 сенаторів, які сприяли окупації регіонів України.

Зокрема, сенаторів звинувачують у тому, що в лютому 2022 року вони підтримали ратифікацію так званого «договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між Росією та угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», які фактично контролюють частини Луганської та Донецької областей.

Крім того, у жовтні 2022 року сенатори одноголосно підтримали спробу анексії окупованих Росією районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Голова комітету російської Ради федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас вважає, що висунуті СБУ звинувачення не створюють жодних правових наслідків.