СБУ прокоментувала дані про російські паспорти родичів нового заступника голови Служби

Новий заступник голови Служби безпеки України Сергій Наумюк пройшов «усі необхідні перевірки», передбачені законом, повідомляє пресслужба СБУ.

Таким чином відомство прокоментувало дані про російський паспорт батька Наумлюка, про який раніше повідомляв проєкт Радіо Свобода «Схеми».

«У тому числі ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів», – йдеться в повідомленні.

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Як пояснюють у СБУ, близькі родичі Наумюка мають українське громадянство, водночас раніше він повідомляв, що його батько та брат мають російські паспорти. Вони отримали їх після окупації Луганська в 2014 році, де проживали на той момент.

«Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв», – додає Служба.

Батько і брат Наумюка, за заявою відомства, перебувають у Сполучених Штатах, де очікують на скасування громадянства РФ. Вони також «виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні».

Раніше проєкт «Схеми» повідомив із посиланням на російську автоматизовану систему «Роспаспорт», що батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ.