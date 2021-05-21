СБУ заявила, що заблокувала діяльність російської ботоферми

У Чернігові заблокували діяльність ботоферми, яку адміністрували з Росії, заявила Служба безпеки України.
Виконавці використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів.
За даними слідства, через ботоферму поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу.
У Службі безпеки заявили, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.
Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.
Під час обшуку за місцем проживання організатора, де була розташована ботоферма, правоохоронці вилучили:
- сім 16-канальних GSM-шлюзів;
- 2 SIM-банки на 128 карток кожен;
- 370 сім-карток російського мобільного оператора;
- 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ