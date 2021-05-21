СБУ заявила, що заблокувала діяльність російської ботоферми

У Чернігові заблокували діяльність ботоферми, яку адміністрували з Росії, заявила Служба безпеки України.

Виконавці використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів.

За даними слідства, через ботоферму поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу.

У Службі безпеки заявили, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де була розташована ботоферма, правоохоронці вилучили: