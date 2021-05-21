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21 травня 2021, Київ 21:19
Новини | Політика

СБУ заявила, що заблокувала діяльність російської ботоферми

За даними СБУ, через ботоферму поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення

У Чернігові заблокували діяльність ботоферми, яку адміністрували з Росії, заявила Служба безпеки України.

Виконавці використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів.

За даними слідства, через ботоферму поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу.

У Службі безпеки заявили, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де була розташована ботоферма, правоохоронці вилучили:

  • сім 16-канальних GSM-шлюзів;
  • 2 SIM-банки на 128 карток кожен;
  • 370 сім-карток російського мобільного оператора;
  • 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.

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