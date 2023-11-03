СБУ заявляє, що в Запоріжжі затримала співробітника ОВА, який працював на ФСБ

Служба безпеки України повідомила 3 листопада, що затримала в Запоріжжі співробітника обласної військової адміністрації (ОВА), який працював на ФСБ Росії.

«Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону», – заявили в СБУ.

Затриманий є жителем Запоріжжя, інженером-радіотехніком за освітою. До обладміністрації він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює технічне обслуговування військової техніки ЗСУ.

У вересні 2023 року підозрюваний із власної ініціативи запропонував російським військам свою допомогу. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.