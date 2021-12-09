СБУ знайшла тіло вбитого в 2016-му водія BlaBlaCar

Співробітники Служби безпеки України знайшли тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова – інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі відомства.

Як повідомили в СБУ, відомство отримало висновки експертизи, які підтвердили особу Познякова, але місце та дата віднайдення тіла наразі не оприлюднюються.

«Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства. Попередньо кримінальне провадження кваліфіковане за пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)», – сказав речник Служби Артем Дехтяренко.

Як згодом стало відомо Радіо Свобода від джерела в СБУ, за даними відомства, громадянин Росії Луан Кінгісепп та громадянин України Дмитро Голуб у Києві в березні 2016 року зареєструвалися на сервісі пошуку попутників BlaBlaCar під вигаданим іменем. У березні ж чоловіки зголосилися на поїздку Познякова зі Львова до Києва, вказавши трьох пасажирів – себе та ще одну вигадану жінку. 3 квітня вони вирушили до Львова, звідки наступного дня виїхали з Позняковим на автомобілі Audi А-6 2006 року випуску.

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Того ж дня Познякова було вбито пострілами з пістолета «ТТ» на ділянці дороги «Житомир – Київ» між селищами Бузова та Гурівщина. Вбивці закопали тіло та сховали автомобіль в одному з гаражних кооперативів Київської області у знайомого Голуба. Національна поліція встановила особи підозрюваних близько 6-7 квітня, з травня вони були в розшуку. При цьому у вересні 2019 року справу передали СБУ.

За даними співрозмовника Радіо Свобода, Дмитра Голуба затримали 4 серпня 2016 року, але він не надав інформації про обставини злочину і місце поховання Тараса Познякова, а також про можливих замовників викрадення і вбивства. Луан Кінгісепп загинув у березні 2019 року, підірвавшись на вибуховому пристрої у орендованій квартирі.

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До пошукових робіт залучили важку техніку та георадар EASY RAD – GPR, що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва Генштаб Збройних сил України.

У травні 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив Дмитра Голуба до довічного ув’язнення та конфіскації майна за вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова. У червні 2021 року Київський апеляційний суд залишив вирок без змін. Верховний Суд України 7 грудня 2021 року залишив вирок Дмитру Голубу чинним.