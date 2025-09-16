СБУ попереджає про контррозвідувальні заходи у Львові у найближчі дні

У Львові 16-18 вересня проводитимуть контррозвідувальні (безпекові)заходи, повідомляє пресслужба місцевого управління СБУ.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію міста.

«Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

У СБУ попереджають, що під час проведення заходів безпеки буде обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів, додають у відомстві.

