СБУ заявляє, що затримала учасника захоплення будівлі служби в Луганську

Служба безпеки України заявляє про затримання одного з організаторів й активних учасників масових заворушень у Луганську навесні 2014 року, який, зокрема, брав активну участь у штурмі, захопленні й утриманні адміністративної будівлі УСБУ в Луганській області.

«Він брав участь у бойових діях проти українських військових у складі незаконних збройних формувань, зокрема «козачих» НЗФ та у банді «Бетмен», куди потрапив завдяки своїм зв’язкам з ФСБ РФ. У квітні 2015 року через конфлікт з ватажками бандформувань, зловмисник залишив бойовиків і тривалий час проживав у тимчасово окупованому Луганську, перебиваючись випадковими заробітками», – йдеться в повідомленні СБУ у Facebook.

За даними спецслужби, затриманий понад чотири роки він перебував у розшуку за статтями «активна участь у масових заворушеннях», «викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вчинене повторно або за попередньою змовою», «захоплення державних або громадських будівель або споруд».

Як повідомили в СБУ, затримали підозрюваного бойовика на підконтрольній українській владі території Донбасу. Йому оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України та арештували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на сході України. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.