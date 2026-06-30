СБУ затримала в Києві колишнього російського «міністра енергетики» окупованого Криму

Служба безпеки затримала в Києві колишнього члена окупаційного уряду Криму – про це відомство та Офіс генерального прокурора повідомили 30 червня.

Йдеться про колишнього голову Республіканського комітету Автономної республіки Криму з палива, енергетики та інноваційної політики, який «після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю з ворогом».

За твердженням СБУ, одразу після окупації Криму він оформив російське громадянство і запропонував окупаційній владі свою допомогу:

«Далі місцевий гауляйтер Аксенов призначив його так званим «міністром палива та енергетики Республіки Крим». На цій «посаді» фігурант допомагав окупаційній адміністрації рф встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова».





Зокрема, йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську теплову електростанцію, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони, газокомпресорні станції, нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

Служба додає, що протягом двох років після призначення на цю посадову фігурант намагався інтегрувати та «перереєструвати» кримські енергоактиви за законодавством Росії.

«Після «звільнення» з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі», – йдеться в повідомленні.

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Співробітники СБУ затримали підозрюваного в столиці України, куди він прибув, за їхніми даними, для вирішення особистих справ. Під час обшуків у нього виявили російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на Росію.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. В разі обвинувального вироку йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ім’я затриманого СБУ не розголошує. На початку окупації Криму російське міністерство енергетики з 6 березня по 24 червня 2014 року очолював Сергій Колобов. Його публічних коментарів щодо обвинувачення немає.