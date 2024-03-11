СБУ повідомляє про затримання дружини ексрегіонала за збір даних для Росії

Служба безпеки України затримала підозрювану в зборі розвідувальної інформації для російських спецслужб – про це відомство заявило 11 березня.

За даними слідства, жінка збирала дані для Федеральної служби безпеки РФ у Вінницькій області.

«Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Жінка також цікавилася розташуванням медичних закладів, де лікуються українські військові, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів. СБУ додає, що російська сторона планувала використати отриману інформацію для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.

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Служба стверджує, що завдяки затриманню жінки вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території Вінниччини. Їй повідомили про підозру за «п’ятьма статтями Кримінального кодексу». Наразі фігурантка перебуває під вартою. За даними СБУ, в разі обвинувального вироку їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Ім’я підозрюваної та її чоловіка не розголошуються, їхньої публічної позиції наразі немає.

Станом на 11 березня Офіс генпрокурора зафіксував 16 695 злочинів проти національної безпеки. Більшість із них, 3 448 – за статтею про посягання на територіальну цілісність України.