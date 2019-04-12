Не купили квартиру дочці та продали будинок – «Схеми» розшукали донорів виборчого фонду Зеленського

Сім’я киянина Дмитра Кучука, яка переказала 368 тисяч гривень до виборчого фонду кандидата на пост президента України Володимира Зеленського, стверджує, що для цього їм довелося відмовитись від купівлі власного житла. Про це йдеться у блозі журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

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Сама родина Дмитра Кучука, зазначають журналісти, мешкає у звичайній багатоповерхівці на Виноградарі – одному зі спальних районів Києва.

Дружина Кучука розповіла журналістам, що сім’я вирішила відмовитися від купівлі нової квартири для дочки і натомість переказала накопичені кошти у виборчий фонд Володимира Зеленського.

«Гроші з депозиту зняли. 300 тисяч там з чимось… Це наші особисті збереження, на які ми хотіли дочці купити квартиру, але ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати в країні, тому ми профінансували. Сподіваємось на краще», – сказала вона.

На схожу самопожертву пішла родина з Одещини, мовиться у матеріалі.

Відповідно до фінансового звіту, оприлюдненого на сайті Центральної виборчої комісії, Сергій та Світлана Івашковські з села Ліски Одеської області, а також їхній син Денис разом переказали майже 3 мільйони гривень до виборчого фонду кандидата Зеленського. Ці кошти, за їхніми словами, – від продажу нерухомості.

У сім’ї Івашковських стверджують, що для того, щоб підтримати кандидата Зеленського, вони продали один зі своїх будинків і переказали виручені від цього гроші у його фонд.

«Я поважаю його не тільки як коміка, але і як людину, яка говорить правду в обличчя. Будинок я продав за 280 тисяч доларів. Помножте на суму (курсу долара – ред.) на сьогоднішній день», – пояснив журналістам Сергій Івашковський.

Сергій Івашковський показав журналістам маєток у селі Ліски, який продав торік – поруч із будинком, де він мешкає зараз, і на вигля значно елітніший, ніж нинішнє помешкання родини.

Загалом, відповідно до звіту про формування виборчого фонду кандидата на посаду президента України, з 8 лютого по 18 березня цього року фізичні особи перерахували 68,36 мільйона гривень до фонду Володимира Зеленського.

Також журналісти раніше розповіли про те, як протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

Також стало відомо, що уповноважений представник Зеленського допоміг скасувати заборону на в’їзд актору зі «Сватів», який схвалює анексію Криму.