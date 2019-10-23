У ДБР наполягають, що внутрішні дані з редакції «Схем» їм потрібні для слідства

Державне бюро розслідувань відреагувало на заяву «Схем» щодо надмірного обсягу внутрішніх даних редакції, доступ до яких слідчі отримали через суд (графік роботи журналістів, операторів та водіїв, їхні зарплати, внутрішня редакційна комунікація). У ДБР наполягають, що затребувана інформація їм необхідна для розслідування провадження щодо ймовірного незаконного переправлення через держкордон експрезидента Порошенка. Водночас, у ДБР так і не пояснили, як саме їхньому розслідуванню може допомогти такий широкий перелік внутрішньої інформації редакції програми розслідувань «Схеми».

«Усі дані, що затребують слідчі ДБР у Радіо Свобода, стосуватимуться виключно матеріалів програми «Схеми: корупція в деталях» – «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка», які допоможуть у розслідуванні кримінального провадження щодо імовірного незаконного переправлення через державний кордон колишнього Президента України, інших службових осіб», – йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

«Враховуючи, що Петро Порошенко не надає показів, для встановлення всіх обставин у рамках цього провадження нам потрібна ваша допомога.Зокрема, покази знімальної групи щодо тих подій. Інформація, яку з’ясували журналісти, має бути оформлена в рамках кримінального провадження», – йдеться в заяві ДБР.

Втім, у Бюро не пояснюють, як в офіційному встановленні цих фактів можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів та водіїв програми розслідувань, їхні зарплати, їхня внутрішня редакційна комунікація – аж до процесу «внесення правок» та «погодження випуску в ефір». Редакція вже зазначала, що вважає витребування такого широкого переліку даних надмірним. У ДБР також не зазначили, чи вживали слідчі інші заходи для з’ясування обставин справи в рамках розслідування, окрім допиту головного фігуранта, експрезидента України Петра Порошенка.

Також у ДБР запевнили, що їх «не цікавлять джерела отримання інформації журналістами» та зазначили, що «не збираються проводити обшуки».

Водночас, у самій ухвалі суду прямо зазначено, що у разі відмови редакції добровільно виконати рішення і надати слідству всі ці дані – суд за клопотанням слідчого має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода. Водночас, редакція вже наголошувала, що не має наміру надавати листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань.

В офіційному повідомленні ДБР, оприлюдненому після заяви «Схем», журналістів також закликали до співпраці.

«Викликає занепокоєння нелінійність поведінки слідчих ДБР. Адже в рамках цього офіційного розслідування «Схеми» вже пішли з ними на контакт. Так, у серпні вони звернулись до редакції з проханням надати офіційні запити, які журналісти відправляли під час свого розслідування, та відповіді на них. Редакція надала слідчим запитувані документи. Незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків. Ми завжди готові йти назустріч слідчим органам, допомагати їм доводити розпочаті нами розслідування до справедливої розв’язки, сприяти притягненню винних до відповідальності – але не тоді, коли правоохоронці через суд надмірно та необґрунтовано втручаються в роботу редакції», – підкреслила головний редактор програми розслідувань «Схеми» Наталка Седлецька.

«Схеми» не вбачають можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію, яка очевидно не має стосунку до суті кримінальної справи, та несе потенційні ризики розкриття журналістських джерел. Це стосується кримінальних проваджень стосовно представників як попередньої влади, так і нинішньої, незалежно від політичної приналежності фігуранта», – також йшлося в заяві редакції.

Печерський районний суд Києва ухвалою від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проєкту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»), які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької.

Окрім того, слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці тощо.

Таке рішення суд ухвалив у межах досудового розслідування кримінального провадження ДБР щодо ймовірного «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів».

6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями «службове підроблення», «незаконне переправлення осіб через державний кордон України», «використання завідомо підробленого документа».

Імені колишнього президента у повідомленні не було вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонник