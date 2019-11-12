«Схеми» домоглися скасування ухвали про надмірний доступ до внутрішніх даних редакції слідчими ДБР

Київський апеляційний суд 12 листопада частково задовольнив апеляційну скаргу програми «Схеми» на ухвалу Печерського районного суду і таким чином скасував наданий слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів програми, які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької. Суд також призначив повторний розгляд клопотання слідчих у суді першої інстанції – Печерському районному суді міста Києва.

«...Тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення в копіях, які знаходяться у розпорядженні Радіо Свобода, скасувати. Постановити нову ухвалу, якою призначити новий розгляд у суді першої інстанції клопотання слідчого Сегеди про надання слідчому та групі слідчих у кримінальному провадженні … тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у розпорядженні Радіо Свобода. Ухвала оскарженню не підлягає», – таке рішення озвучила суддя Ольга Юрдига на засіданні.

«Я оцінюю рішення (Київського апеляційного суду – ред.) позитивно, оскільки ухвала (Печерського суду про доступ ДБР до редакційної комунікації – ред.) скасована, загрози обшуків для Радіо Свобода наразі немає. А далі – ми будемо свої аргументи надавати суду першої інстанції», – оцінила рішення адвокатка ІРРП Віра Крат.

Щодо ймовірного ризику, що Печерський суд повторно надасть доступ до документів редакції, юристка заявила: «Я не виключаю (цього – ред.), але я маю надію, що наші аргументи будуть заслухані та прийняті… Це буде інший склад Печерського суду. Я як адвокат не можу говорити про упередженість конкретного суду. Якщо будуть підстави говорити про упередженість конкретного судді – ми це питання будемо розглядати».



На засіданні цього разу також були присутні представники правоохоронних органів – прокурор Генпрокуратури Дмитро Кривов'яз та слідчий ДБР Павло Сегеда. Від коментарів вони категорично відмовились. У залі суду знаходились також представники місії ОБСЄ в Україні.

Адвокати «Схем» зазначили, що хоч в ухвалі Печерського суду і було вказано, що вона не підлягає оскарженню, але юристи звернулися до Київського апеляційного суду з вимогою її скасувати, оскільки вона надає доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю журналістських джерел.

У 2018 році журналісти вже створили прецедент оскарження подібної ухвали. Головна редакторка та ведуча «Схем» Наталка Седлецька подала до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу, якою слідчому Генеральної прокуратури надано доступ до даних з її мобільного телефону за 1,5 року. Тоді юристи журналістки також оскаржили ухвалу через порушення конституційних прав і свобод. Аналогічно вчинив і захист журналістки Крістіни Бердинських, доступ до даних з телефону якої також отримали слідчі ГПУ.

У 2019 році було ще одне рішення апеляційного суду про зупинення надання доступу до електронного листування редактора видання «Новое Время» Івана Верстюка, яке теж винесли на користь журналістів.

Печерський районний суд надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці тощо. Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів».

Згідно з ухвалою суду, якщо протягом місяця редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд за клопотанням слідчих ДБР «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів».

Редакція програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і каналу «UA:Перший») відреагувала на ухвалу та заявила, що вважає надмірним обсяг даних журналістів, дозвіл на доступ до яких отримало Державне бюро розслідувань через ухвалу Печерського районного суду Києва.

У відповідь на заяву журналістів «Схем» у ДБР зазначили, що затребувана інформація їм необхідна для розслідування провадження щодо ймовірного незаконного переправлення через держкордон експрезидента Порошенка. Водночас у ДБР так і не пояснили, як саме їхньому розслідуванню може допомогти такий широкий перелік внутрішньої інформації редакції програми розслідувань «Схеми».

6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями «службове підроблення», «незаконне переправлення осіб через державний кордон України», «використання завідомо підробленого документа».

Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня, разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, або понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».