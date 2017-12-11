Екс-голова «Укрбуду», депутат Микитась заявляє, що ходить на Банкову «допомагати округу» – «Схеми»

Народний депутат і донедавна керівник будівельної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась ходить на зустрічі до Адміністрації президента України. На Банковій у Києві його двічі зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), йдеться у спецрепортажі «Усі дороги ведуть в Адміністрацію президента».

«Округу допомагати треба, соціальні питання. Садки, школи», – так пояснив він мету своїх візитів журналістам, однак відмовився говорити, до кого саме ходив. «По департаментах. Я ж не настільки велика людина, я не настільки впливова людина. Я тільки просити можу, щоб допомогли округу», – так у коментарі «Схемам» пояснив мету свого візиту колишній забудовник Микитась.

Донедавна у держреєстрі юросіб Максим Микитась був зазначений як керівник держкорпорації «Укрбуд», яка є своєрідною парасолькою для офшорних компаній, про що раніше йшлося у розслідуванні «Схем» «Повернення «Сонячної Рів’єри».

Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва. У 2015 році на будмайданчику тривали серйозні сутички зі стріляниною, адже будівництво розгорнулося у межах водозахисної смуги і рекреаційної зони, хоча за генпланом тут мав бути парк. Проти «Рів’єри» виступили і представники Української греко-католицької церкви, бо на стінах їхнього храму, розташованого неподалік від будівництва, почали з’являтися тріщини.

Заступники міського голови Києва тоді визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із порушенням Водного кодексу. Водночас сам мер Віталій Кличко неодноразово виступав на захист як «Сонячної Рів’єри», так і корпорації «Укрбуд».

Нещодавно «Схеми» також зафіксували: саме з цим забудовником Кличко повертався з Неаполя. Утім Микитась не вбачає у цьому факті конфлікту інтересів.

«Я ж народний депутат, а не забудовник. Про забудови не спілкуємося. А про соціальні проекти ми спілкувалися. Ми підготували один соціальний проект. Не будівельний. Пам’ятник», – пояснив Микитась журналістам, які зустріли його біля Адміністрації президента.

Адміністрація президента у відповідь на запит «Схеми» з проханням пояснити мету візиту Максима Микитася і повідомити, з ким саме він там зустрічався, відповіла, що «відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом».

Провівши кілька місяців біля Адміністрації президента, знімальна група програми «Схеми» зафіксувала у своєму розслідуванні «Всі дороги ведуть в АП», що до офісу Порошенка приходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, новопризначений суддя Верховного суду, бізнесмени та очільники силових відомств.