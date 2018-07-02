Верховний суд залишив у силі догану прокуророві у справі Мартиненка

Верховний суд відмовив у позові прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Андрію Перову – обвинувачувачеві у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка– про скасування догани, яка йому була винесена за пропозицією заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука, який також є свідком у справі, де фігурує Мартиненко. Таке рішення Верховний суд ухвалив 21 червня.

Як повідомляла програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) оголосила догану Перову 29 березня.

Скаргу на прокурора САП до цієї комісії раніше подав Петро Бойко – адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка, якого підозрюють у вчиненні злочинів за чотирма статтями.

Адвокат поскаржився на прокурора Перова через неповагу до суду – прокурор, за його словами, грюкнув дверима під час засідання Солом'янського суду наприкінці 2017 року.



Ще до голосування комісії у своїй справі Андрій Перов заявив клопотання про відвід Шемчука. На його думку, під час підготовки висновку КДКП щодо нього Шемчук мав конфлікт інтересів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія у відводі відмовила.



Після рішення КДКП щодо догани, прокурор звернувся із адміністративним позовом до Верховного суду, у якому зазначав, що, на його думку, «не вчиняв дій, які паплюжать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури».

У розслідуванні «Козирний валет» Миколи Мартиненка» журналісти «Схем» розповіли, що Віктор Шемчук є свідком у справі щодо розкрадання коштів «Енергоатому», де фігурує Мартиненко, що може свідчити про конфлікт інтересів.

Також він є колишнім соратником екс-депутата: у 2010-му Шемчук був народним депутатом фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», яку в той час очолював Микола Мартиненко.

Як стало відомо «Схемам», Шемчук причетний до фінансової операції ще у 2010 році на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку, а його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіли ці чверть мільйона євро.

Сам Шемчук не вбачає тут конфлікту інтересів.

«Абсолютно немає конфлікту інтересів. …Тому що думка члена комісії – це не думка комісії. І член комісії не братиме участі ні в обговоренні, ні в голосуванні», – заявив раніше у коментарі «Схемам» заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Ця ж Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розглядатиме направлені ГПУ та НАБУ скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків. 4 квітня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов керівника САП, зроблені на «жучок» в акваріумі його кабінету.