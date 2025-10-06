Премʼєр Нідерландів прибув з візитом до Києва

Премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув з офіційним візитом до Києва.

Він разом з президентом України Володимиром Зеленським вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць на Михайлівській площі. Відповідне відео у соцмережах оприлюднив Зеленський.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що разом з заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом зустрічав Схоофа на київському вокзалі.

Це вже другий візит Схоофа до Києва з моменту його призначення на посаду прем’єра у вересні 2024 року.