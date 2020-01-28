Президент Радіо Свобода привітав зняття судимості з журналіста Миколи Семени в окупованому Криму

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай привітав зняття з кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, заслуженого журналіста України Миколи Семени російської судимості в окупованому Криму.

«Ми дуже радіємо новинам про те, що Микола Семена – вільна людина, він може бути разом зі своєю родиною, отримувати необхідну йому медичну допомогу та, звичайно, – писати», – заявив Джеймі Флай.

Він назвав кримінальне переслідування Семени за його публікації порушенням основних прав.

«Журналістика не є злочином. Арешт Миколи за публікацію критики анексії був політично мотивованим і є грубим порушенням його основних прав. Ми дуже раді, що його важливий журналістський голос лунатиме знову», – додав президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

28 січня стало відомо, що журналіст, автор проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

14 січня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова і кримського журналіста Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з Семени.

Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто президента України Володимира Зеленського включити українського журналіста, кримчанина Миколи Семену в список осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін «всіх на всіх») і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим часом.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.