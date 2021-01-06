Вибори у Сенат США: перемога Оссоффа у Джорджії дає демократам контроль над палатою

Демократ Джон Оссофф був оголошений переможцем другого туру виборів до Сенату в Джорджії.

Як повідомили ЗМІ, Оссофф випередив свого опонента-республіканця Девіда Пердью з результатом 50,3 відсотка голосів проти 49,7.

33-річний Оссофф стане наймолодшим сенатором США. Він переміг 71-річного Пердью, який займав цю посаду останні шість років і користувався підтримкою президента США Дональда Трампа.

Завдяки перемозі Оссоффа Демократична партія отримає контроль над верхньою палатою Конгресу.

На нинішніх виборах у Джорджії здобув перемогу ще один демократ, баптистський священник Рафаель Ворнок. Він став першим темношкірим сенатором в історії штату.

Таким чином Сенат матиме по 50 представників від Демократичної та Республіканської партій. У випадку рівної кількості голосів вирішальне слово матиме обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс.