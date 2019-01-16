Сенат США намагається завадити зняттю санкцій з компаній російського мільярдера Дерипаски

Сенат США більшістю голосів вирішив винести на обговорення резолюцію про незгоду з планами адміністрації президента Дональда Трампа зняти санкції з декількох компаній російського бізнесмена Олеги Дерипаски.

За резолюцію, яка засуджує план Білого дому, проголосували 57 сенаторів, 42 були проти. Документ підтримали і 11 представники Республіканської партії.

Щоб план був скасований і санкції проти компаній Дерипаски залишилися в силі, резолюція з його засудженням повинна пройти обидві палати Конгресу. У Палаті представників, на відміну від Сенату, більшість місць займають демократи, які виступають проти ослаблення санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи щодо компаній Дерипаски – металургійного холдингу En +, підконтрольного йому виробника алюмінію «Русал» і енергетичної компанії «Євросибенерго» – були запроваджені у квітні 2018 року. У грудні міністр фінансів США заявив про намір зняти санкції з компаній Дерипаски через 30 днів. Рішення було ухвалене після того, як російський мільярдер фактично відмовився від контрольного пакета в цих компаніях.

Однак на початку січня група сенаторів звернулася до Мінфіну США з проханням відкласти зняття санкцій з компаній Дерипаски. Крім того, сенатор Чарльз Шумер вніс резолюцію проти скасування обмежувальних заходів.

За зняття санкцій виступили і країни ЄС, які стверджують, що заходи проти компаній Дерипаски б’ють по світовому ринку алюмінію, що негативно відбивається на економіці Європи.

16 січня акції «Русала» на Гонконгській фондовій біржі подешевшали на 4 відсотки.