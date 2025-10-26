У Сербії створили філію Російського історичного товариства

У столиці Сербії Белграді 26 жовтня відбулися установчі збори місцевої філії Російського історичного товариства. Її очолив колишній керівник сербської розвідки Александар Вулін, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Він заявив, що Російське історичне товариство є місцем збору для всіх, хто бачить у Сербії державу, яка «боротиметься без жодних застережень за мирне створення сербського світу» та за те, щоб бути справжнім союзником Росії та Китаю.

Проросійський лідер Соціалістичного руху та колишній керівник сербської розвідки також сказав, що відмова від Росії — це відмова від Сербії, і що кожне покоління сербського народу «звикло очікувати, що його фізичне виживання залежить від Росії».

Вулін відомий своїми проросійськими поглядами, а в січні 2024 року отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна та Федеральної служби безпеки. Державний департамент вніс його до санкційного списку в середині 2023 року через зв’язки з Росією та ймовірну корупцію, коли він ще очолював Агентство безпеки та інформації.

Російську організацію очолює директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Вулін та Наришкін зустрічалися кілька разів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

В установчих зборах із ним взяли участь міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич і патріарх Сербської православної церкви Порфирій.



