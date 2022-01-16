У Сербії проходить референдум щодо змін до конституції в частині судочинства

Громадяни Сербії у неділю голосують на референдумі про внесення змін до конституції, яка була ухвалена в 2006 році. Як передає кореспондент Радіо Свобода, серби висловлюються за зміни на вимогу Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи. За її висновком, в рамках чинної конституції судова влада – надто залежна від виконавчої й законодавчої.

Разом із змінами до конституції, парламент ухвалив новий закон про референдум, яким скасовано 50-відсотковий ценз. Отож, результати визнають дійсними, попри явку.

Керівників судів та суддів на всіх рівнях досі призначав парламент. Разом з цим, законодавці мали право після трьох років переглянути діяльність кожного судді й позбавити його ліцензії.

Згідно із змінами до конституції, суддів обиратиме Вища рада судочинства, прокурорів – Вища рада прокуратури. Парламент призначатиме 4-ох з-поміж 11 членів згаданих рад.

Оглядачі припускають, що явка буде дуже низькою, оскільки більшість громадян вважає, що йдеться лише про формальні зміни, які не впливатмуть на діяльність судів й прокуратури.

Парламент Косова на надзвичайній сесії 15 січня ухвалив резолюцію, якою заборонив відкривати виборчі дільниці в населених пунктах, де мешкають серби. У відповідь уряд Сербії закликав сербів у Косові перейти кордон і проголосувати в прикордонних містах.