Російський телеканал заявляє, що купив серіал «Папік» виробництва «Кварталу 95»

Російський телеканал СТС купив серіал «Папік» виробництва студії «Квартал 95», повідомив російському виданню «Коммерсант» представник телеканалу.

На сайті СТС уже оприлюднили анонс серіалу. Він має вийти в ефір 20 січня 2020 року.

«Квартал 95» наразі не коментував цю інформацію.

Прем’єра серіалу «Папік» відбулася 2 грудня на телеканалі «1+1».

Це вже другий продукт «Кварталу 95», який з’явиться на російському телебаченні за останній час. У середині грудня телеканал ТНТ показав три епізоди першого сезону серіалу «Слуга народу» з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Згодом на телеканалі повідомили, що не збиралися показувати в ефірі весь серіал. Там розповіли, що перший сезон можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Premier, який разом із ТНТ входить до холдингу «Газпром-Медіа».