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27 грудня 2019, Київ 21:49
Новини | Події

Російський телеканал заявляє, що купив серіал «Папік» виробництва «Кварталу 95»

«Квартал 95» наразі не коментував інформацію про купівлю серіалу російським телеканалом

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Російський телеканал СТС купив серіал «Папік» виробництва студії «Квартал 95», повідомив російському виданню «Коммерсант» представник телеканалу.

На сайті СТС уже оприлюднили анонс серіалу. Він має вийти в ефір 20 січня 2020 року.

«Квартал 95» наразі не коментував цю інформацію.

Прем’єра серіалу «Папік» відбулася 2 грудня на телеканалі «1+1».

Це вже другий продукт «Кварталу 95», який з’явиться на російському телебаченні за останній час. У середині грудня телеканал ТНТ показав три епізоди першого сезону серіалу «Слуга народу» з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Згодом на телеканалі повідомили, що не збиралися показувати в ефірі весь серіал. Там розповіли, що перший сезон можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Premier, який разом із ТНТ входить до холдингу «Газпром-Медіа».

Тодішній кандидат на президентську посаду Володимир Зеленський відразу піcля зйомки для серіалу «Слуга народу», де він грає роль президента України Василя Голобородька. Київ, 6 березня 2019 року
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