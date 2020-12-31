Прокуратура відкрила справу через гранати без запалів під квартирою, яка належить батькам дружини Шабуніна

Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить батькам дружини антикорупційного активіста Віталія Шабуніна, відкрите кримінальне провадження.

«Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить члену сім’ї громадського діяча. Так, зранку 31 грудня 2020 року на лінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України. У ході слідства також з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наразі слідчі дії тривають, «встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення».

Раніше сьогодні голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що ймовірну вибухівку підклали під двері квартири батьків його дружини. А перед тим, ввечері 30 грудня поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій.

Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.

Антикорупційний активіст, коментуючи підкладений під двері його матері пристрій, заявив, що українська правоохоронна система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян.

Поліція ж заявила, що Шабуніну запропонують «заходи безпеки».

У липні Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.