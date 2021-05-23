За добу щеплення від COVID-19 отримали 3,5 тисячі людей – МОЗ

Протягом суботи 22 травня дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали 3 503 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, першу дозу отримали 1 022 людини, 2 481 – були повністю імунізовані.

«Протягом доби працювали: 89 мобільних бригад, 144 пункти щеплення. Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей», – йдеться в заяві міністерства.

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Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися 978 033 людини, з них 74 783 людини отримали дві дози вакцини (двоє людей з цього числа щепилися закордоном).

Протягом доби 22 травня в Україні виявили 2 533 хворих на коронавірусну хворобу.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,18 мільйона людей, з них 49 368 померли.