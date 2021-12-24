У СБУ заперечили відкриття справи про держзраду проти депутата Шевченка

Служба безпеки України заперечила заяву народного депутата Євгенія Шевченка, виключеного із фракції «Слуга народу», про те, що СБУ відкрила проти нього справу за статтею «державна зрада».

«Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за статтею 111 (стаття про держзраду – ред.) Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов’язки», – повідомила Радіо Свобода пресслужба СБУ.

В Офісі генерального прокурора про відкриття кримінального провадження проти Шевченка не повідомляли.

Про те, що СБУ нібито відкрила проти нього провадження за статтею «державна зрада, Шевченко написав у фейсбуці напередодні ввечері.

«Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило щодо мене справу за ст. 111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком і Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення «русского мира» в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення й усунення конкурента. Пов’язано це з моєю дружбою з Білоруссю», – написав Шевченко.

У червні у Верховній Раді оголосили про виключення народного депутата Євгенія Шевченка з фракції «Слуга народу». Це сталося після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка щодо затримання ексредактора опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі.

Спершу він оприлюднив спільне з Лукашенком фото і підписав його «Бацька вам не Янукович!», а потім опублікував ще один пост про те, як підтримує дії Лукашенка.

МЗС України у той час публічно заявило позицію держави: затримання журналіста Романа Протасевича є «черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади», і закликало до звільнення затриманого.

У квітні хвилю обурення і критики викликала поїздка Шевченка в гості до Олександра Лукашенка.