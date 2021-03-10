Шість шкіл на Київщині пішли на канікули раніше через COVID-19 і ГРВІ – ОДА

У зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності на гострі респіраторні інфекції, зокрема COVID-19, у шести закладах загальної середньої освіти Київської області весняні канікули почалися раніше і триватимуть з 9 по 14 березня, повідомила обласна державна адміністрація.

За повідомленням, на канікулах перебувають учні Калинівської, Димерської, Немішаївської, Березанської громад.

У 47 територіальних громадах області весняні канікули розпочнуться з 22 березня і триватимуть до 28 березня, в інших 15 громадах – з 29 березня до 04 квітня, йдеться в повідомленні ОДА у фейсбуці.

«На Київщині значно збільшилася кількість хворих на коронавірусну хворобу та ГРВІ. Вживаємо комплексних заходів для непоширення захворювання. Шкільні канікули можуть сприяти обмеженню соціальних контактів і зниженню ризиків розповсюдження вірусів. Разом із тим на Київщині триває кампанія з вакцинації, яка дозволить нарешті сформувати колективний імунітет. На сьогодні першу дозу вакцини в Київській області отримали 1429 людей і кампанія набирає обертів», – сказав голова Київської ОДА Василь Володін.

В Україні за останню добу виявили 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.



За весь час пандемії в Україні захворіли 1 416 438 людей, 27 423 людини померли.