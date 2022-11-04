Шмигаль доручив почати конкурс до наглядової ради «Нафтогаз»

Кабінет міністрів проведе конкурс на членів наглядової ради «Нафтогазу» – про це повідомив 4 листопада Денис Шмигаль.

За його словами, таке рішення ухвалили з урахуванням ініціативи нового голови компанії Олексія Чернишова.

«За підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз України», – заявив він у своїй промові.

Шмигаль додав, що уряд «завжди готовий допомогти й підтримати усі кроки, що спрямовані на благо держави».

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Новопризначений голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов раніше заявив про відновлення діяльності наглядової ради компанії.

Як зазначається на сайті компанії, починаючи з 27 вересня 2021 року, наглядова рада «Нафтогазу» відсутня через припинення повноважень усіх її членів. Відповідно до частини другої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі відсутності наглядової ради компанії її повноваження здійснюються загальними зборами компанії.

3 листопада Верховна Рада підтримала відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Згодом його призначили на посаду голови правління «Нафтогазу».