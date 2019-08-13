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13 Серпень 2019, Київ 20:11
Новини | Міжнародні

Москва заявляє, що військові відтіснили винищувач НАТО, який наблизився до літака із Шойгу

Російський міністр оборони Сергій Шойгу сьогодні в Калінінграді «закладав камінь» під будівництво училища ВМС

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Міністерство оборони Росії стверджує, що російські військові літаки Су-27 відтіснили літак НАТО F-18, який наблизився до літака з міністром оборони Сергієм Шойгу над міжнародними водами.

Російська інформагенція ТАСС 13 серпня повідомила, що інцидент над Балтійським морем стався, коли літак Шойгу летів до Москви із Калінінграда, де міністр оборони «закладав камінь» під будівництво філії Нахімовського військово-морського училища.

У НАТО поки не коментували це повідомлення.

Російські ЗМІ повідомляли про аналогічне подію з літаком Шойгу в червні 2017 року над Балтикою. НАТО тоді заперечувало, що його винищувач відтіснили росіяни. В альянсі пояснювали, що супроводжували російські військові літаки, які «ховалися» від радарів, і не знали, чи є там пасажири на борту.

/**/ /**/ /**/ Винищувач Gripen JAS-39 під час місії НАТО з авіаційної безпеки над Балтією, авіабаза Шяуляй, Литва, фото архівне
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Угорські та британські винищувачі перехопили два російські літаки над Балтикою

Напередодні у Міноборони Литви повідомили, що лише за тиждень винищувачі НАТО 9 разів фіксували польоти військових літаків Росії над Балтикою, і у більшості випадків втручання у повітряний простір країни відбувалося літаками із вимкненим радіолокаційним ретранслятором.

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