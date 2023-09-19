Шойгу 19 вересня відвідує Іран

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідує Тегеран 19 вересня, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Ірану Tasnim, додавши, що він зустрінеться з іранськими високопосадовцями.

Російське агентство «Интерфакс» цитує Міноборони Росії, яке заявило, що «цей візит сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв’язків і стане важливим етапом розвитку співпраці між двома країнами».

Після запровадження Заходом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році Тегеран і Москва поглибили свої двосторонні зв’язки, зокрема у військовій сфері.

Минулого місяця заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що військова співпраця Росії з Іраном не піддасться геополітичному тиску. Він сказав про це після повідомлень про те, що Вашингтон закликав Тегеран припинити продаж безпілотників Москві в обмін на пом’якшення санкцій.