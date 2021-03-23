Українські шпажисти здобули путівку на Олімпіаду в Токіо

Команда українських шпажистів виступить на Олімпійських іграх у Токіо. Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.
Це стало можливим завдяки командному сріблу Кубку світу.
«Українські шпажисти Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін та Анатолій Герей здобувають срібло Кубку світу, а разом з ним і командну путівку на Олімпіаду», – мовиться у повідомленні.
Літні Олімпійські ігри у Токіо мали відбутися минулого року, та були перенесені через пандемію коронавірусу. Очікується, що вони почнуться 23 липня цього року. Іноземним глядачам подивитися змагання наживо не вдасться через карантинні обмеження.
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