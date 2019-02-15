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15 Лютий 2019, Київ 18:52
Новини | Політика

Упродовж дня бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, є втрати – штаб

Бойовики під час обстрілів 15 лютого використовували озброєння, заборонене Мінськими угодами, заявили в штабі ООС

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Упродовж дня підтримувані Росією бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Через ці обстріли один український військовослужбовець загинув і двоє були поранені, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Згідно з повідомленням, від початку доби і до 18-ї години п’ятниці бойовики відкривали вогонь, використовуючи міномети різних калібрів, станкові гранатомети і протитанковий ракетний комплекс.

Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують українську сторону в обстрілах околиць Ясинуватої з використанням важкого озброєння. В угрупованні «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

КПВВ «Станиця Луганська», січень 2019 року
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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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