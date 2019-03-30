Ситуація на Донбасі загострилася – 1 військовий загинув, 4 поранені та 19 обстрілів

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що минулої доби ситуація на Донбасі загострилася, через що один український військовослужбовець загинув і ще четверо були поранені.

«Протягом доби противник 19 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витративши 100 артилерійських боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби обстрілів позицій ЗСУ не зафіксовано.

Бойовики на своїх ресурсах теж звинувачують українську сторону в 19 обстрілах – в угрупованні «ДНР» пишуть про 10 порушень з боку ЗСУ, в угрупованні «ЛНР» – про 9.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.