Один військовий загинув, один поранений з початку доби на Донбасі – штаб

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби і до 18-ї години через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.

«Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» про обстріли упродовж дня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.