У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі минулої доби

Упродовж минулої доби, 19 грудня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. Опорні пункти наших військ були опромінені з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецьких зброї в районі населених пунктів Мар’їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка – на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку. Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби», – ідеться у повідомлення.

У штабі зазначили, що противник з початку доби вогонь не відкривав.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом минулого і поточного дня немає», – зазначають військові.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у трьох обстрілах. У аналогічному угрупованні «ДНР» звіт про хід бойових дій минулої доби не публікували.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.