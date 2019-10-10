Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув військовий – штаб

Упродовж поточної доби, 10 жовтня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Під час одного з обстрілів загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військовими Горлівки, внаслідок якого було поранено мирного жителя.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.