За пів доби бойовики на Донбасі відкривали вогонь більш ніж десяток разів – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12-ї години здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України.

«При цьому окупанти тричі застосовували по наших українських героях артилерію та міномети, свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед українських військових в результаті цих обстрілів не зафіксовано.

Бойовики на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої.

Крім того, на сайтах угруповань ДНР» та «ЛНР» з’явилася інформація про те, що бойовики у середу запустили сигнальні ракети білого кольору, «сповіщаючи про готовність відведення сил» в Петрівському і Золотому.

Українська сторона неодноразово заявляла, що розведення сил не можливе доти, доки сім днів поспіль не буде повністю дотримано режим тиші на Донбасі.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.