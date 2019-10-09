За пів доби бойовики на Донбасі відкривали вогонь більш ніж десяток разів – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12-ї години здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України.
«При цьому окупанти тричі застосовували по наших українських героях артилерію та міномети, свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння», – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, втрат серед українських військових в результаті цих обстрілів не зафіксовано.
Бойовики на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої.
Крім того, на сайтах угруповань ДНР» та «ЛНР» з’явилася інформація про те, що бойовики у середу запустили сигнальні ракети білого кольору, «сповіщаючи про готовність відведення сил» в Петрівському і Золотому.
Українська сторона неодноразово заявляла, що розведення сил не можливе доти, доки сім днів поспіль не буде повністю дотримано режим тиші на Донбасі.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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